Como lo hizo Buenos Aires, Córdoba también tendrá su espacio para recordar a las víctimas fatales de Covid-19. Así lo aprobaron durante la sesión legislativa de hoy, donde la Unicameral aprobó el proyecto impulsado por el legislador de la UCR, Marcelo Cossar.

//Mirá también: “Marcha de las piedras”: el Gobierno las llevó a un patio de la Casa Rosada y armó un espacio de memoria

La intención, que también fue acompañada por Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y Coalición Cívica Ari, solicitaba declarar de interés legislativo la Marcha de las Piedras y que la provincia disponga de un lugar físico para realizar un homenaje.

“Dejar escrito en piedra lo que no debe ser borrado de la memoria en el duelo colectivo, lo que no puede pasar como si nada: los nombres, las personas, la vida de los seres queridos que ya no están. Es la manifestación pública del dolor de la gente con un profundo simbolismo”, compartió al respecto Cossar.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: ya son 6.300 las muertes en la pandemia

Por el momento, no se sabe dónde se ubicará este memorial pero ya recibió la aprobación unánime de la Unicameral para que pueda ser construido en Córdoba.