La inseguridad desborda y los indefensos cordobeses están librados a la suerte, como este vecino que vivió una historia que podría verse en el cine spaghetti western: como en Un dólar marcado, una bala que podría haberle causado una herida mortal se desvió en una moneda.

Aunque esté muy lejos de costar un dólar, la moneda de dos pesos que llevaba en el bolsillo le alcanzó para desviar la bala que le disparó un asaltante y que se alojó en su pierna, a pocos centímetros de la arteria femoral, lo que podría haberle causado la muerte.

Lo que puede calificarse también como un milagro le ocurrió a Franco Rodríguez, quien lo relató que la bala “traspasó la billetera de cuero y al otro día me dí cuenta que había pegado en la moneda y la dobló, eso fue lo que desvió la bala”, contó a El Doce.

Sobre el ataque del salvaje malviviente, refirió que “eran las 12 del mediodía, el Viernes Santo, y estaba lleno de gente en el barrio. Estaba caminando al negocio y lo veo acercándose y sacando algo del bolsillo, así que instintivamente traté de agarrarlo”, recordó.

“A la bala la tengo alojada y esta semana me van a decir si la sacan o la dejan ahí. Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida”. Mi hijo me dijo ‘mirá si me quedaba sin papi’ y ahí todo me cayó. Realmente le agradezco a Dios porque fue un milagro y hoy lo puedo estar contando”, finalizó.