Córdoba descarta aplicar el programa Precios Cuidados en cuotas de colegios privados

Córdoba rechazó de plano que el incremento en el valor de las cuotas de los colegios privados pueda ser fijado por el Gobierno nacional a través de un programa como Precios Cuidados. Para la Provincia, el anuncio efectuado en tal sentido por el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene “condimentos marketineros” y no se condice con la realidad.

En ese coincidieron este lunes el Gobierno provincial y directivos de las entidades que nuclean a las 1.100 instituciones educativas que revisten en esa condición en Córdoba. El ministro de Educación, Walter Grahovac, aseguró que mantendrán el criterio para autorizar los incrementos de las cuotas “que en un 80 a 90 por ciento se componen por el peso de los salarios docentes”, explicó.

Walter Grahovac Ministro de Educación de Córdoba Programa Voz Voto 2021 Martes 5 Octubre Fotografia Jose Gabriel Hernández / La Voz Foto: JOSE HERNANDEZ

“Compartimos que las cuotas deben impactar lo menos posible en las economías familiares, pero su nivel depende de cada escuela, no existe un criterio general”, apuntó Grahovac en La Voz.

De la reunión participaron Florencia Cravero, presidenta de Cámara de Colegios Privados de Córdoba (CaCPriC); Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas (CACIEP); Hugo Tissera, representante del Consejo de Educación Católica (CEC); Guillermo Buitrago del Junta Arquidiocesana de Escuelas Católicas (JAEC) y Silvio Montini, del Consejo Católico para la Educación de Córdoba.

NEGATIVA ANTE EL PLANTEO DE SERGIO MASSA

Se relativizó entonces el aparente acuerdo entre Massa y dueños de instituciones privadas para producir un ajuste mensual del 3,5%. “Cómo vamos a establecer un techo en marzo, si no sabemos cuál será la mejora salarial de febrero. Además, no podemos adherir a algo que no conocemos, no tenemos las actas firmadas”, apuntó el ministro Grahovac.

Resaltó que en Córdoba los incrementos de las cuotas mensuales siempre se situaron por debajo de la inflación. “Mal podemos poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones educativas y llevas zozobra a los propios padres”, indicó.

Basanta Chao, a su vez, recalcó que el Estado nacional no tiene el rol de administrar colegios privados y en cambio sí lo hacen las juridicciones. Esa función que alcanza a las provincias fue cedida en los años ‘90 cuando se produjo el traspaso a estas de servicios como salud y educación. “La Provincia de Córdoba ya tiene más que aceitado este rol desde hace muchos años”, indicó el directivo.

Es el Gobierno el que negocia paritarias y después las instituciones adscriptas que reciben algún tipo de subsidio deben pagar los aumentos a sus docentes.