Córdoba de película: un ladrón se metió a un taxi en marcha y asaltó a los ocupantes a punta de pistola

Este miércoles por la madrugada, un taxista circulaba por barrio Las Violentas mientras trasladaba a una pasajera. Durante el transcurso del viaje, un ladrón se metió al auto y asaltó a ambos a punta de pistola, mientras el chofer seguía conduciendo.

El hecho se registró en Petirossi antes de Santa Ana, cuando un taxista se encontraba trabajando y llevaba a bordo a una médica que se dirigía hasta el Hospital Eva Perón. En medio del viaje, un delincuente saltó al vehículo en marcha, abrió la puerta y los amenazó con el arma.

Un ladrón se metió a un taxi en marcha y asaltó a los ocupantes: EL RELATO DEL TAXISTA

“Intentó sacarme la llave del auto, me apuntó con un revólver y me alcanzó a llevar el celular. Doy gracias a Dios y a la Virgen de que estoy con vida. Estaba con un arma y me podía haber disparado. Me pegó un culatazo. Me salvó del golpe un gorro de lana”, detalló en radio La Popu.

Además, a la mujer le llevó varias pertenencias. “Tengo una impotencia. Es increíble no se puede circular por la ciudad”, expresó el taxista.

Por último, la víctima afirmó que, según la Policía, hubo al menos ocho hechos similares en la última semana.