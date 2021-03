En Tribunales de Córdoba, la Justicia ha admitido formalmente un amparo ambiental presentado por la asociación civil Monte Vivo, que pide la “tutela preventiva y reparatoria” ambiental en zona de Villa Silvina y Villa Gianini, por la afectación del río Salsipuedes, informó el Poder Judicial de la provincia este lunes.

En tal sentido, la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación dio participación a la Asociación Civil Monte Vivo y admitió formalmente una acción de amparo planteada, por la entidad en “protección del río Salsipuedes, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural de la zona”, indica la comunicación emitida desde Tribunales.

Por esta misma decisión, el tribunal ha emplazado a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y Dirección de Policía Ambiental, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) y a la Municipalidad de Salsipuedes, para que comparezcan en la causa en una resolución que también ordena su recategorización como amparo ambiental.

No obstante, la Cámara no se expidió sobre la medida no innovativa solicitada por la asociación civil para que se suspenda toda obra de apertura de caminos, construcción de infraestructura o viviendas, intervención en la cobertura vegetal, desmontes o movimientos de suelo, porque “se deben recabar mayores elementos que permitan discernir si se encuentran objetivamente configurados los presupuestos necesarios a esos fines”, indicaron.