Copa Sudamericana: ya están los dos finalistas para jugar en el Kempes; viene un histórico

El Sao Paulo venció por penales al Goianiense, también de Brasil, y disputará la final de la Copa Sudamericana en Córdoba, en el estadio Kempes el sábado 1 de octubre. Su rival será Independiente del Valle (Ecuador), que dejó en el camino al Melgar de Perú.

Los paulistas dieron vuelta el 3-1 en el choque de ida en Goias al ganar 2-0 en los 90 minutos en el Morumbí y 4-2 en la definición desde los 12 pasos. El penal decisivo lo ejecutó Marcelino Galoppo, el volante ex Banfield, quien ingresó a los 21 del segundo tiempo.

Patrick ante el arquero Renan. Fue el autor de los dos goles en los 90 de juego que forzó los penales (AP)

En el equipo dirigido por Roggerio Ceni también juega el cordobés ex Talleres, Nahuel Bustos (estuvo entre los suplentes y no entró), y el ex goleador de Boca, Jonathan Calleri. Los dos clubes van por su segundo título en esta competición. Los ecuatorianos la ganaron en la final ante Colón de Santa Fe en Paraguay.

Y la segunda final que alberga el Kempes, tras el duelo argentino en el que Defensa y Justicia, dirigido por Hernán Crespo, goleó a Lanús por 3-0 en enero de 2021.