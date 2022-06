Sin Juan Ignacio Méndez, quien no renovará su contrato, ni Héctor Fértoli por una lesión intercostal, Talleres afina la preparación para su debut en Liga Profesional, este domingo a las 13 ante Sarmiento en el estadio Kempes, y para cambiar la cara del mal primer semestre en el ámbito local.

El técnico Pedro Caixinha armará un medio campo de perfil ofensivo, con el juvenil Santiago Toloza por Méndez y Rodrigo Garro por el Rayo Fértoli, con lo que el único volante de marca ante Sarmiento será Rodrigo Villagra.

Santiago Toloza, otro juvenil de Talleres que llega al primer equipo. (Prensa Talleres).

Matías Godoy no está en plenitud y si no llega en condiciones será reemplazado por el Chino Matías Esquivel. No concentró Diego Valoyes, quien faltó al entrenamiento de ayer jueves y tramita su pase a otro club, probablemente del exterior. Otro que podría emigrar es el zaguero Ramiro González Hernández, en los planes de Ariel Holan para Universidad Católica de Chile.

La alineación titular sería con Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Villagra y Toloza; Godoy, Michael Santos y Rodrigo Garro; Federico Girotti.