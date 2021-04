La segunda ola de la pandemia activa las alertas en el país, y se extreman los cuidados y precauciones en todos los ámbitos, por cierto también en el fútbol. De hecho, aumento de casos positivos desvanece las expectativas de un regreso de público a los estadios.

Además, los clubes representativos de Córdoba capital en AFA, Talleres, Belgrano e Instituto, van adecuando los protocolos más allá de que hasta aquí fueron implementados con eficacia, y en esta segunda ola que parece irreversible no hubo contagios mientras que en el fútbol argentino suman 74 sólo en Liga Profesional.

Talleres sigue a rajatabla las indicaciones instruidas por AFA, con hisopados antes de cada partido para todo el plantel y auxiliares. En el protocolo presentado por el club a mediados del 2020 para el regreso a los entrenamientos, hubo cambios como por ejemplo que los futbolistas pueden bañarse y cambiarse en el predio Nuccetelli, sede del 90 por ciento de las prácticas.

Los últimos casos positivos fueron los de Diego Valoyes, cuyo último testeo se hizo sobre la hora del partido con Newell’s, el pasado 27 de febrero. Y de Juan Cruz Komar, quien contrajo el virus cuando ya avanzaba en la rehabilitación tras su operación en la rodilla.

En estos días en que arrecian los contagios y a nivel país retrotraen a cifras de octubre, Talleres afronta una agenda cargada. Después de este sábado en el que recibe a Independiente, con el cordobés Silvio Romero todavía aislado por COVID; pasará una semana en “burbuja”. Es que viajan el lunes para enfrentar el miércoles a Vélez por el pase a octavos de final en Copa Argentina en cancha de Banfield, permanecerán en Buenos Aires y el sábado 10 visitarán a Defensa y Justicia por Copa de la Liga Profesional.

En Belgrano la modalidad pasa por no utilizar los vestuarios. Y minimizar el contacto entre los integrantes del plantel. “Cuando viajamos para un partido, en el ómnibus o en el avión los jugadores que viajan sentados juntos comparten la habitación y los turnos para las comidas. Por lo general, son los que llegan juntos en el auto a los entrenameintos”, detalló José Luna, jefe del Departamento Médico de Belgrano.

Y señaló que así pudieron detectar rápidamente la situación Nahuel Tecilla, el zaguero central que llegó como refuerzo y dio positivo, evitando que el contagio se expanda.

Sobre el recrudecimiento de la pandemia y posibles restricciones, opinó: “Puede haber medidas globales y como club no escapamos a eso, pero a mi parecer la práctica deportiva no es foco de contagio. Hay que evitar las reuniones, el tercer tiempo, el vestuario; pero no la práctica deportiva”.

Belgrano, como todos los equipos de la Primera Nacional, realiza testeos antes de cada partido. Por ejemplo el de este sábado en Santiago ante un Mitre diezmado por los contagios, con ocho bajas. “No vamos a tomar recaudos extras, sólo nos enfocamos en los controles y cuidados para nuestros jugadores”, puntualizó Luna.

Instituto sólo registró contagios en 2020, tres en total. En pretemporada, se dio la situación de Marcelo Freytes quien fue separado del plantel por un contacto estrecho, pero el testeo dio negativo. De todos modos, desde la semana próxima retomarán el protocolo inicial del retorno a las prácticas en 2020.

“Vamos a aumentar las medidas de prevención, ajustar por ejemplo las estadías en los vestuarios porque los jugadores llegan una hora antes y se van una hora después”, anticipó José Ortíz, médico del plantel Albirrojo. Y señaló que el club aplica un protocolo propio con los lineamientos generales del de AFA: haciendo hincapié en que los jugadores no compartan las botellas de hidratación, toallas e indumentaria; con rivales o compañeros.

“Les remarcamos que la conducta individual repercute en lo grupal, y que hasta que lleguen a ser vacunados las principales medida sanitarias y las más efectivas son el uso de barbijo y el distanciamiento social”, añadió el facultativo.

A la Gloria también le tocó enfrentar a un rival con su plantel afectado por el virus, en la fecha pasada con Almagro. Pero se tomó con tranquilidad para los futbolistas. “El riesgo de contagio en un campo de juego es ínfimo. Consideramos contacto estrecho a personas que estuvieron con casos positivos más de 15 minutos, sin distanciamiento y en lugares cerrados”, explicó Ortiz.