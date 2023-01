Cómo le fue a Instituto en sus dos amistosos contra Emelec, previo al duelo con Colón

Instituto y Emelec protagonizaron dos amistosos este viernes por la mañana en La Agustina. Los encuentros que constaron de 60 minutos divididos en dos tiempos de 30 terminaron en empate y derrota para los locales.

Desde la entidad de Alta Córdoba anticiparon que el entrenador Lucas Bovaglio aprovecharía para alistar a jugadores con pocos minutos de juego acumulados en los encuentros de verano.

El primer cotejo concluyó 0 a 0. Foto: iacc

La primer práctica de fútbol comenzó a las 9 y concluyó en igualdad 0 a 0. Este fue el primer encuentro de pretemporada para los ecuatorianos y las formaciones fueron las siguientes:

Instituto: Manuel Roffo, Leonardo Monje, Ezequiel Parnisari, Joaquín Varela, Jonathan Bay; Nicolás Linares, Nicolás Watson, Brahian Cuello, Nicolás Barrientos; Lucas Albertengo y Santiago Rodríguez.

Emelec: P. Ortiz, R. Caicedo, A. Leguizamón, B. Agron, J. Rodríguez, D. Arroyo, J. Cevallos, S. Sosa, M. Bolaños, D. García, A. Cabeza.

Instituto y Emelec protagonizaron amistosos en La Agustina. Foto: IACC

En el segundo tiempo, Agustín Masachezzi, Gonzalo Requena , Lautaro Ojeda, Nicolás Vaquer, Luciano Zannier, Nahuel Mansilla, Ezequiel Lázaro, Damián Puebla, Gregorio Rodríguez y Jonathan Dellarossa salieron al terreno de juego. En la visita, J Espinoza y C Valencia ingresaron por Arroyo y Cevallos.

Bovaglio formó con jugadores que vieron pocos minutos en los amistosos anteriores. Foto: IACC

La segunda tanda de los amistosos terminó 1 a 0 en contra para los albirrojos gracias al tanto de D. Vera. Los 11 titulares dispuestos por ambos entrenadores fueron estos:

Instituto: Bilbao; Massachesi, Requena, Ojeda, Vaquer; Zannier, Mansilla, Lázaro, Puebla; Gutíerrez, Dellarossa. En los últimos 30 minutos de juego, Acuña, Carreras, García, Aiassa; Dubersarsky, Arcando, Suárez, Paez y Klimowicz ingresaron.

Emelec: J. Mina, E. Lastre, C. Fara, J. Collahuazo, B. Carabalí, C. Villalba, J. Alberti, D. Vera, T. Chamba, J. Sánchez, B. Angulo. Espinoza, Bagüi, Wittle y Valencia entraron por Collahuazo, Chamba, C. Villalba, J. Sánchez.

El próximo partido para Instituto y Emelec

Instituto enfrentará este domingo desde las 20 a Colón en el estadio Mario Alberto Kempes. Mientras que, Emelec se medirá el próximo 27 de enero con Racing en el Miguel Sancho de Nueva Italia.

