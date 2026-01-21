Cómo la salida de Pablo Vegetti, ex de Belgrano, ayudó a Talleres y perjudicó a Boca

Pablo Vegetti fue despedido como un ídolo de Vasco da Gama, donde se convirtió en el máximo goleador extranjero en el siglo 21. La salida del exjugador de Belgrano hacia Cerro Porteño ayudó a Talleres y perjudicó a Boca.

Cómo la salida de Pablo Vegetti ayudó a Talleres

En primera instancia, antes de dejar el fútbol de Brasil, el delantero habría influido en el arribo de Juan Sebastián Sforza. El volante que llegó a préstamo sin cargo y con opción de compra a favor del Matador, le habría pedido referencias del club al argentino.

La información del periodista Eduardo Orsi.

“El exdelantero de Instituto y Belgrano hoy en Cerro Porteño le habló muy bien y elogiosamente de la T”, expresó el periodista Eduardo Orsi, en su cuenta de X. El jugador de Rosario es presentado este miércoles 21 de enero junto a Ronaldo Martínez.

Juan Sebastián Sforza, nuevo refuerzo de Talleres. (Prensa Talleres)

Cómo la salida de Pablo Vegetti perjudicó a Boca

Por otro lado, la salida del delantero rumbo al fútbol de Paraguay dejó un vacío en el ataque de Vasco Da Gama. Si bien falta la confirmación oficial, diferentes medios nacionales e internacionales dan por concretado que Marino Hinestroza sería su reemplazante.

El futbolista colombiano protagonizó una de las novelas de este mercado de pases 2026. Juan Román Riquelme intentó contratarlo, pero Vasco habría pagado más de seis millones de dólares a Atlético Nacional por el 80 por ciento del pase.