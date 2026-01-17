Talleres se despidió de una figura del plantel femenino que se consagró en la Primera B y permitió el tan deseado ascenso a la máxima categoría. De este modo, el entrenador Leandro Iglesias continúa con la renovación del equipo de cara a la temporada 2026.

Talleres se despidió de una figura del plantel: “Gracias por tu fútbol”

Se trata de Natalia Grella, quien no solo culminó su contrato con el albiazul, sino que “finaliza su carrera como jugadora profesional”, según el comunicado oficial del club. La defensora nacida en Arroyito arribó en 2021 y sus primeros pasos fueron claves dentro de las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Natalia Grella finalizó su carrera como jugadora profesional.

"Nati culmina su carrera como futbolista siendo referente de Talleres y dejando un legado de pertenencia y amor por nuestros colores. ¡Gracias Nati por tu fútbol!“, destacó el Matador.