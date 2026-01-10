Cómo les fue a Talleres y Belgrano en su primer amistoso de pretemporada

Talleres y Belgrano disputaron sus primeros amistoso de pretemporada en el marco de sus preparaciones para el Torneo Apertura 2026. Los cotejos solo fueron el inicio de una seguidilla de partidos que seguirán en el transcurso de la semana.

Cómo le fue a Talleres en su primer amistoso de pretemporada

El plantel albiazul comandado por Carlos Tevez salió a la cancha del estadio José Dellagiovanna en la tarde del viernes 9 de enero. Disputó dos encuentros de 60 minutos cada uno contra Tigre.

Talleres perdió 2 a 1 y ganó 1 a 0 en sus primeros amistosos de pretemporada.

El primero finalizó con derrota por 2 a 1 gracias a los goles de Ignacio Russo y David Romero. Valentín Dávila convirtió el descuento para la visita. El segundo fue victoria 1 a 0 gracias al tanto de Giovanni Baroni.

Las formaciones colocadas por el albiazul fueron las siguientes:

1: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Lautaro Ortíz, Matías Gómez; Rick Lima Morais, Valentín Dávila, Valentín Depietri.

2: Jeremías Florentín; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Lucio Ferrari; Emiliano Chiavassa, Lautaro Ortíz, Facundo Lucero; Giovanni Baroni; Ignacio Alastra y Luis Miguel Angulo.

El próximo sábado 17 de enero, el equipo comandado por Tevez continuará con su pretemporada cuando se mida con San Miguel en las instalaciones del Sofitel La Reserva de Cardales.

Cómo le fue a Belgrano en su primer amistoso de pretemporada

Belgrano programó dos partidos amistosos matutinos para este sábado 10 en el Predio Armando Pérez. Central Córdoba fue el rival seleccionado para el estreno, que terminó en victoria gracias al gol de Lisandro López.

Belgrano jugó con Central Córdoba de Santiago del Estero.

La formación diagramada por Ricardo Zielinski fue: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Lucas Zelarrayan y Nicolás Fernández.

El segundo cotejo concluyó en empate a 1 con gol de Lautaro Gutiérrez para el equipo celeste. En este caso, el 11 lo compusieron Matías Daniele; Alcides Benítez, Agustín Falcón, Álvaro Ocampo y Adrián Spörle; Jeremías Lucco, Gerónimo Heredia, Ramiro Hernández y Julián Mavilla; Brian Reyna y Lucas Passerini. El siguiente encuentro amistoso será el martes 13 ante el recién ascendido y campeón Estudiantes de Río Cuarto.