Talleres oficializó la salida de uno de sus jugadores en este mercado de pases 2026. A través de un insólito posteo, le dio la rebienvenida a la provincia de Córdoba un futbolista que estaba en el extranjero y defenderá la camiseta de Instituto a lo largo de la temporada.

El insólito posteo de Talleres para presentar un refuerzo de Instituto

“Franco Moyano regresa a Córdoba para jugar en Instituto”, redactó en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X. En julio de 2024, el albiazul adquirió la ficha del jugador de 28 años, disputó nueve partidos y en enero fue cedido a préstamo al Puebla de México.

El volante oriundo de Lobos, provincia de Buenos Aires, debutó como profesional en San Lorenzo. Gran parte de su carrera la desarrolló desde 2018 en Argentinos Juniors. Ahora, jugará a préstamo hasta diciembre de 2026 en la Gloria, que tiene una opción de compra por él.