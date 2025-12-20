Qué falta para que Guido Herrera deje Talleres por el Inter Miami de Lionel Messi

Luis Grillo, representante de Guido Herrera, explicó qué falta para que el arquero deje Talleres y se convierta en nuevo jugador del Inter Miami de Lionel Messi. Además, desmintió un llamado del “10″ hacia el “1″.

Qué falta para que Guido Herrera deje Talleres

“El miércoles aceptamos la propuesta de Inter junto a Andrés Fassi y mandamos la nota, ahora estamos esperando que nos contesten”, reconoció, en diálogo con @FanaticosLVdos. Además, aclaró que su cliente “no está enojado”, pero adelantó que si “estará compungido si no sale”. Según sus declaraciones, las negociaciones quedaron en pausa por un "inconveniente con el fair play financiero del club".

Guido Herrera arquero del club Atlético Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La situación se resolverá en las próximas 72 horas hábiles. “Hasta lunes o martes no habrá respuestas”, indicó. En este sentido, adelantó que el contrato de Herrera sería por tres años y las Garzas analizan comprar a Dayne St. Clair, portero de Canadá.

“De acá al lunes pueden pasar muchas cosas. Si se trunca, Guido tiene contrato y deberá presentarse a entrenar en Talleres, y así lo haría”, cerró Grillo, en diálogo con Cadena 3, en otra entrevista.