Quiénes son los 16 jugadores de Talleres que regresan de sus préstamos

Carlos Tevez, Andrés Fassi y el área deportiva preparan detalles para la pretemporada de 2026.

Redacción Vía Córdoba

18 de diciembre de 2025,

Los jugadores vuelven a Talleres, donde evaluarán si siguen allí este 2026 o salen nuevamente. (José Gabriel Hernández / La Voz / Ilustrativa)

La temporada culminó en Argentina con Estudiantes de La Plata como campeón del Torneo Clausura Betano 2025. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, Talleres ya sabe quiénes son los 16 jugadores que regresan de sus préstamos nacionales e internacionales.

El Talleres de Carlos Tevez define el futuro de 16 jugadores

La institución adelantó que su área deportiva trabajará en conjunto con los futbolistas para decidir la mejor decisión para su futuro profesional. En función de su edad, sus características, su posición y su estilo de juego, “se analizarán diferentes opciones tanto a nivel local como internacional”, explicó.

Talleres cerró la temporada con una derrota ante Boca en La Bombonera por los octavos de final de la Liga Profesional. (Fotobaires)
Siempre considerando la perspectiva del jugador y preservando el patrimonio de la institución”, focalizó Talleres. Con esta premisa, el presidente Andrés Fassi, el entrenador Carlos Tevez y demás optarán si los futbolistas vuelven a salir prestados, son vendidos o permanecen.

  • Arqueros:
    • Joaquín Blázquez (Independiente).
  • Defensores:
    • Tomás Kummer (Aldosivi).
    • Tomás Olmos (River Plate de Uruguay).
    • Lucas Suárez (Liverpool de Uruguay).
    • Alex Vigo (Sarmiento de Junín).
  • Mediocampistas:
    • Luciano Viano (Juventud Antoniana de Salta).
    • Sergio Frutos (Juventud Antoniana de Salta).
    • Cristián Ludueña (Flandria).
    • David Zalazar (Central Córdoba de Santiago del Estero).
    • Franco Moyano (Puebla de México).
  • Delanteros:
    • Diego Barrera (Central Córdoba de Santiago del Estero).
    • Bruno Juncos (Deportivo Madryn).
    • David Romero (Tigre).
    • Juan Cruz Giacone (Ben Hur).
    • Emerson Batalla (Juventude de Brasil).
    • Alejandro Martínez (Cuiabá de Brasil).

