“Talleres no”: habló el representante de un jugador extranjero en el radar albiazul

Instituto es el club de Córdoba que más se movió en el inicio de este mercado de pases. Pero Talleres no se queda atrás y tiene en su radar albiazul a un jugador extranjero, que es representado por Santiago Mereles, quien habló este martes 23 de diciembre.

“Todavía Talleres no hizo una propuesta, evaluamos el proyecto por encima del dinero para el futuro”, explicó el profesional que representa al paraguayo Herminio Vera, en diálogo con Impacto Deportivo.

Herminio Vera, jugador que interesa en Talleres.

A lo largo de la entrevista con el citado medio, el representante contextualizó que él no se focaliza en el dinero total por la transferencia. En su lugar, prioriza el proyecto del club y lo analiza para saber si es compatible con el de su cliente. Además, reconoció que Talleres inició conversaciones para conocer su situación y otros clubes de afuera también mostraron interés.

Quién es el jugador extranjero en el radar de Talleres

Vera es un mediocampista central paraguayo de 22 años que juega en el Club 12 de Junio. Medios de aquel país lo describen como un jugador intenso en la marca, con buena visión de juego, gran capacidad para recuperar pelotas y un amplio despliegue físico. Inclusive, algunos lo definen como el presente y el futuro del mediocampo guaraní.