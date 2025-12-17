El Talleres de Carlos Tevez ya tiene un refuerzo para la temporada 2026

El mercado de pases inició, los jugadores están de licencia hasta el inicio de la pretemporada y los rumores aparecen constantemente. Sin embargo, desde Talleres ya confirmaron un refuerzo para Carlos Tevez, quien piensa en la temporada 2026.

Quién es el primer refuerzo del Talleres de Carlos Tevez para la temporada 2026

El club confirmó que Bruno Barticciotto regresará al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) para la puesta a punto el viernes 26 de diciembre. El regreso fue consensuado entre el presidente Andrés Fassi y el entrenador.

Bruno Barticciotto celebró su primero gol en México (Santos Laguna)

Inclusive, el atacante chileno compartió un mensaje en el cual se despidió del Santos Laguna de México, donde estuvo a préstamo. Anotó ocho goles y se quedó a dos de la activación automática de la cláusula de compra obligatoria por tres millones de dólares.

Qué otros refuerzos busca Talleres para la temporada 2026

Talleres reconoció que busca refuerzos en puestos ofensivos y por ello la vuelta de “Barti” es más que aprobada por Tevez. En paralelo, gestiona negociaciones para producir una mayor competitividad interna y reforzar la defensa central, los laterales y el mediocampo central.