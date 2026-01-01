Belgrano, Talleres e Instituto: así comienzan el 2026, en pleno mercado de pases

Con un Belgrano que ya tiene a su primer refuerzo, un Talleres que por ahora anuncia sólo salidas y el Instituto que está entre los clubes de Liga Profesional con más movimientos en el mercado de pases; los tres equipos de Córdoba retoman sus respectivas pretemporadas.

Los trabajas entraron en un paréntesis por la celebración de Año Nuevo, los planteles ingresan de lleno en la fase más exigente del acondicionamiento físico de cara al Torneo Apertura, que comenzará a fines de enero.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

BELGRANO Y EL PRIMER REFUERZO

En plena negociación con Emiliano Rigoni para el regreso del extremo desde Brasil, Belgrano oficializaría este viernes la incorporación de Alcides Benítez, lateral derecho paraguayo de 23 años.

El club de Alberdi adquiere el 50 por ciento de la ficha de Benítez, a Guaraní de Paraguay y a cambio de unos 500 mil dólares. Juegó a préstamo en 2 de Mayo, también del fútbol paraguayo, y entre torneo local y Copa Sudamericana disputó 49 encuentros en 2025.

Alcides Benítez, en carpeta del Pirata.

Además, Ricardo Zielinski pretende un volante también por derecha, y otro para el juego interno. En cuanto a salidas, anunciaron que Franco Rami, delantero que volvió del préstamo a Aldosivi de Mar del Plata, será cedido al Nublense de Chile en esa misma condición. Y con opción de compra del 70 por ciento de la ficha en 350 mil dólares.

Franco Rami, el goleador de Belgrano, tuvo chances de abrir el marcador en el primer tiempo ante Tigre por las semifinales. (@Belgrano)

En cuanto a la pretemporada, podría jugarse un partido preparatorio con Estudiantes de Río Cuarto el 13 de enero en Villa Esquiú. El debut Celeste en el Apertura será contra Rosario Central como visitante, el 23 de enero.

Entrenamiento de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. (Ramiro Pereyra / La Voz)

TALLERES, CON MÁS SALIDAS

Confirmada la venta de Federico Girotti a Alianza Lima de Perú, las salidas a préstamo de Nahuel Bustos y Emanuel Reynoso al fútbol colombiano (Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, respectiavamente), y la despedida de Rubén Botta al finalizar su contrato; Talleres apunta a reforzar su ofensiva, hasta ahora sin concreciones más allá del regreso de Bruno Barticciotto.

Pretemporada del club Atlético Talleres . Prensa Talleres

De hecho, en el primer día del 2026 la noticia publicada de manera oficial por el club es que Franco Moyano, volante de equilibrio que vuelve del Puebla de México, jugará a préstamo en Instituto. Hasta 2026 y con opción de compra.

Moyano, feliz al posar con la camiseta de Talleres (Foto: Prensa CAT).

Los nombres para reforzar la ofensiva del equipo de Carlos Tevez son los de Claudio Spinelli, argentino goleador del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle; Ronaldo Martínez, campeón con Platense en 2025; y Enzo Copetti, sin lugar como titular en Rosario Central.

Guido Herrera arquero del club Atlético Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En la otra área, la propia, Guido Herrera seguramente dejará barrio Jardín, pero su pase al Inter de Miami no prosperó. Este sábado el plantel viaja a Buenos Aires, para la realización de encuentros amistosos.

INSTITUTO, CON MÁS NOMBRES

Franco Jara, goleador ex Belgrano, dio el puntapié inicial al movido mercado de pases de Instituto. Hasta aquí el que más nombres sumó en Córdoba, y uno de los más activos en Liga Profesional.

Franco Jara en su primer día en Instituto. (Instagram Franco Jara).

En el regreso a la prácticas tras el fin de año, el plantel Albirrojo se engrosaría con Gustavo Abregú, volante de San Martín de Tucumán, el sexto refuerzo de la Gloria. Y se espera una definición por sí o por no para el lateral Nicolás Morgantini.

El capitán de Instituto, Fernando Alarcón. (IACC).

Daniel Odrá ya cuenta, además de Jara, con los defensores Diego Sosa, Jonathan Galván e Iván Erquiaga,el arquero Lautaro Maldonado y el volante Franco Moyano.