El Talleres de Carlos Tevez reconoció que 8 jugadores están por salir en este mercado de pases

Este miércoles 31 de diciembre, el Talleres de Carlos Tevez reconoció que ocho jugadores están por salir en este mercado de pases. La venta de Federico Girotti sería solo la primera de otras que están en la carpeta del club comandado por Andrés Fassi.

La entidad explicó que busca cuidar el patrimonio del club, “considerando las prioridades, características y deseos del jugador“. En este contexto, hay conversaciones para concretar tanto transferencias definitivas como préstamos.

Los jugadores de Talleres que están por salir en este mercado de pases

Juan Camilo Portilla : restan detalles para la confirmación de la transferencia definitiva al fútbol brasilero.

Emanuel Reynoso : tiene todo encaminado para ser cedido a préstamo a Deportivo Cali.

Nahuel Bustos: tiene diferentes alternativas para definir su futuro y se mantienen negociaciones junto a la directiva de Independiente de Santa Fe.

Luciano Viano: restan detalles para la confirmación oficial y el volante jugará a préstamo en Racing de Nueva Italia.

Gastón Benavídez: se ultiman detalles para su traspaso definitivo al Club Athletico Paranaense.

David Romero : se encuentra encaminado para la transferencia definitiva a Tigre.

Joaquín Mosqueira: busca sumar minutos y Tigre se encuentra muy interesado en contar con el jugador.