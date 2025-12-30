La polémica frase de Javier Correa a Franco Jara por su pase de Belgrano a Instituto: “¿Viste la...?

En La Agustina, además de que se sigue entrenando el plantel de Instituto de cara a la próxima Liga Profesional, hubo una presencia que hacía mucho no visitaba el predio del club albirrojo. Se trata de Javier Correa, delantero que actualmente juega en Colo Colo de Chile, que ilusiona a los fanáticos de la Gloria con su retorno.

JAVIER CORREA: SU POSIBLE VUELTA Y SU POLÉMICA FRSE A FRANCO JARA

Correa, de 33 años, es uno de los puntales del club trasandino más popular donde le queda un año más de contrato. El delantero habló en diversos medios y se refirió a su posible retorno al conjunto de Alta Córdoba.

Javier Correa no para de hacer goles en Colo Colo. (Prensa Colo Colo).

Y fue contundente con sus palabras. "Entrar al predio de Instituto me genera cositas. Es un sentido de pertenencia de querer estar. Pero hoy no puedo venir porque el club tiene que hacer un esfuerzo gigante. Tendría que venir cuando termine mi contrato y aportar todo lo que aprendí“, contextualizó.

Los delanteros Javier Correa (Santos Laguna de México) y Ramón Ábila (Colón), de visita por Instituto. (Instagram Javier Correa).

También dijo: “Tienen que seguir saliendo más chicos como Paulo (Dybala), Wanchope (Ábila)” Además, destacó a la Gloria en su carrera y corazón. "Para mí Instituto es un montón. Me ayudó a salir de la calle, es todo para mí. Voy a volver en algún momento. No me puedo ir del fútbol sin vivir esa experiencia. Esa etapa no me la salteo ni loco”, ponderó.

Javier Correa pidió permiso para entrenar con Instituto en sus vacaciones. (Prensa IACC).

Además, en La Agustina se cruzó con Franco Jara, quien quedó libre en Belgrano y firmó para la Gloria. Sobre ese pase, Correa tiró: “Que Franco haya pasado de Belgrano a Instituto lo primero que le dije fue ‘¿viste la diferencia del club?’ Ja ja".

Y terminó la divertida chicana con una frase: “Nosotros somos profesionales, yo trabajo de esto. Nos puede pasar. Igual no jugaría en Belgrano, ja”.