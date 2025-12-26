El barrio de Alta Córdoba está incorporando nuevos vecinos y viejos conocidos en el final de este 2025. Instituto confirmó un defensor con trayectoria como su cuarto refuerzo en el mercado de pases para la temporada 2026.

Se trata del lateral izquierdo Diego Sosa, quien llegó libre desde Tigre hasta el 31 de diciembre de 2026. Según confirmó el conjunto glorioso a través de un comunicado oficial este viernes 26, cuenta con una opción de compra por un 80 por ciento del pase.

Diego Sosa, el nuevo defensor de Instituto.

El defensor nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 28 de julio de 1997. “Cuenta con una trayectoria que incluye experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior”, destacó Instituto sobre el jugador que vistió la camiseta del equipo de Victoria, Racing de Montevideo, Peñarol y Unión Española de Chile.

Los refuerzos de Instituto en este mercado de pases