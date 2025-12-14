Instituto vuelve a los entrenamientos, el primero de los cordobeses de cara al Apertura

Se terminaron las vacaciones para Instituto, para el plantel que conduce Daniel Oldrá y que este lunes retorma los entrenamientos. Con novedades por los nombres que se manejan como refuerzos, entre ellos el de Franco Jara, goleador ex Belgrano.

El regreso en La Agustina también adquiere un condimento extra, porque Jorge Carranza, referente del club por el ascenso de 2022, es el nuevo secretario técnico, en equipo con Federico Bessone. La Gloria es el primero en moverse, porque Belgrano lo hará el jueves 18 y Talleres el 26 de diciembre.

"Loco" Carranza regresa a Instituto.

Además de Jara, por quien faltan detalles para ser oficializado, Carranza anticipó que están cerca varios nombres más para ser refuerzos y jerarquizar el plantel.

El ex goleador de Belgrano, club en el que finalizó su contrato, llega con la experiencia de sus 37 años y una amplia trayectoria incluso a nivel internacional por el Benfica, Pachuca y la MLS. Y firmará por una temporada, en lo que es la primera bomba del mercado de pases en Córdoba.

Franco Jara jugador de Belgrano fútbol. Copa Argentina en San Luis Belgrano 3 vs. Newells 1. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Otro nombre que se sumaría desde el arranque es el del arquero Lautaro Maldonado. Con 24 años y un gran paso por Midland —donde logró un récord de vallas invictas—, firmaría un contrato por tres años y llegaría para competir con Manuel Roffo.

Lautaro Maldonado, el arquero que llegaría a Instituto. (Instagram Lautaro Maldonado).

LAS BAJAS EN INSTITUTO Y LOS QUE REGRESAN

Varios futbolistas finalizarán su vínculo el 31 de diciembre y no continuarán en Instituto. Entre ellos Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez, Elías Pereyra, Emanuel Beltrán, Francis Mac Allister, Franco Díaz y Nicolás Cordero. El lateral paraguayo Juan Franco, en tanto, todavía no tiene definida su continuidad.

Nicolás Zalazar, defensor de Instituto, y su gol ante San Martín. (Prensa IACC).

En paralelo, la dirigencia Albirroja apunta a retener al zaguero Leonel Mosevich y al volante Stefano Moreyra, presentes desde el inicio de la pretemporada.

Stefano Moreyra, volante de Instituto. (José Gabriel Hernández / La Voz)

También se sumarán los jugadores que regresan de sus respectivos préstamos, aunque la mayoría sabe que no será tenido en cuenta. Los únicos con chances reales de seguir son los defensores Giuliano Cerato y Agustín Massaccesi.

LOS JUGADORES DE INSTITUTO CON CONTRATO Y PUEDEN DEJAR EL CLUB

Los futbolistas con contrato vigente en Instituto son Gastón Lodico, Manuel Roffo, Fernando Alarcón, Jonás Acevedo, Jhon Córdoba, Juan Ignacio Méndez, Facundo Suárez (lesionado), Luca Klimowicz, Manuel Romero y Agustín Bravo.

Manuel Roffo

Roffo es una posibilidad concreta de venta, en caso de aparecer ofertas por el “Palomo” Alarcón también se analizarían.

En la cancha de Instituto en Alta Córdoba Instituto y Talleres jugaron un partido intenso por la última fecha de la LPF. (Javier Ferreyra/ La Voz)

Con vínculo hasta 2027 aparecen Damián Puebla (con ofertas), Gonzalo Requena, Matías Fonseca, Jeremías Lázaro, Emanuel Sittaro, Matías Gallardo y Lorenzo Albarracín. A eso se suma la situación de Alex Luna: Instituto comprará su ficha esta semana y luego definirá si lo vende o si elige retenerlo.