Instituto también festejó los goles de Tadeo Allende con Messi; ¿lo traerá River?

Inter de Miami, con Lionel Messi como capitán y figura estelar, consiguió por primera vez el título de campeón en la Major League Soccer (MLS). Y con Tadeo Allende como goleador, el cordobés surgido en Instituto y que está en el radar de River.

Allende (28 años), anotó 26 goles en todas las competencias y nueve en los seis partidos de playoffs, cifras determinantes para el título de la franquicia de David Beckham.

Con tres goles de Tadeo Allende, el Inter Miami de Messi goleó al New York City y jugará la final de la MLS. (Inter Miami)

Socio ideal para Messi, lo que puso los ojos de River sobre su campaña, con tratativas para repatriarlo como refuerzo para este 2026. No parece una operación fácil, porque el “Millo” ofertaría para un préstamo por el extremo, que finaliza el contrato con el Inter y debe regresar al Celta de Vigo, dueño de su ficha. Y en Miami también buscan retenerlo. De hecho, erogaron 15 millones de euros para adquierir en forma definitiva a Rodrigo De Paul.

El cordobés Tadeo Allende en pleno festejo tras marcar el 1-0 ante New York City Football Club. (Prensa Inter Miami)

EL PASE DE TADEO ALLENDE

El contrato vigente de Tadeo Allende con Celta de Vigo se extiende hasta junio de 2028. Pagó por el cordobés, en ese momento figura de Godoy Cruz, 4,5 millones de euros por el 80% de la ficha hace dos años.

Tadeo Allende celebra uno de sus goles (Inter Miami)

En Instituto siguen de cerca estas tratativas, ya que conservar el 10 por ciento de los derechos económicos del extremo.