La millonaria cifra que River debería pagarle a Estudiantes por Santiago Ascacíbar.

River Plate tiene como una de sus prioridades para este mercado de pases la incorporación de un volante central. En ese contexto, Marcelo Gallardo ya dejó trascender varios nombres que le interesan, aunque hay uno que destaca especialmente por su rendimiento: Santiago Ascacíbar. El mediocampista, que está a días de disputar una final con Estudiantes de La Plata, ya tiene un valor de referencia fijado por el club platense en caso de que el “Millonario” decida avanzar de manera concreta.

Santiago Ascacíbar.

Este posible movimiento no está condicionado por la negociación por Fausto Vera. De hecho, todo indica que su llegada se resolverá en breve, ya que River está cerca de acordar con Atlético Mineiro un préstamo por un año con un cargo de 2 millones de dólares y una opción de compra de 3 millones. La idea del cuerpo técnico encabezado por el “Muñeco” es reforzar esa zona con dos mediocampistas centrales, para encarar una renovación profunda del medio.

Esto es lo que deberá pagarle River a Estudiantes por Santiago Ascacibar

Ascacíbar aparece como el principal apuntado para ocupar el puesto que quedó vacante tras la decisión de no renovarle el contrato a Enzo Pérez. Sin embargo, su posible salida de Estudiantes está lejos de ser sencilla. El club platense tasó su pase en alrededor de 6 millones de dólares libres de impuestos, a lo que habría que sumarle su salario. Pero el mayor condicionante no es económico, sino deportivo: todo depende de lo que ocurra en la final que el Pincha disputará en Santiago del Estero.

Según trascendió, Estudiantes solo estaría dispuesto a negociar al mediocampista si no consigue el título y, en consecuencia, queda afuera de la próxima Copa Libertadores, ya que en la tabla anual quedó lejos de los puestos clasificatorios. En caso de coronarse campeón, la dirigencia buscará retenerlo por considerarlo clave en el once titular, y apuntará a generar ingresos con la salida de otros jugadores o con contratos que no serán renovados a fin de año.

A esto se suma el interés de Boca, ya que Juan Román Riquelme también pretende incorporarlo. El propio Ascacíbar recordó: “Tuve una charla pero uno elige estar donde estoy ahora. Fue un acercamiento pero nada concreto”. Además, mencionó una conversación anterior con Fernando Gago: “Estudiantes tiene un montón de cosas que a mí me llenan desde otros aspectos. Sonó algo, pero no hubo nada formal”, dejando claro en ese momento que su intención era continuar en La Plata. Una postura que River podría aprovechar si pretende asegurarse a uno de los mediocampistas más destacados del fútbol argentino.

Ascacíbar también dejó otra señal en agosto, cuando le preguntaron qué equipo se adaptaría mejor a su estilo. Su respuesta fue estratégica y elogió a ambos gigantes: “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. En River, hoy por hoy, conozco a Enzo Pérez, así que estaría más adaptado al medio. Y Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”, dijo en ESPN.