Jugó con Boca la final de Madrid y sorprendió con su confesión: “A Juanfer Quintero lo amo”

A pocos días de cumplirse siete años de la recordada final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca y River en Madrid, Darío Pipa Benedetto volvió a hablar de aquel partido y generó un inesperado revuelo. El exdelantero del Xeneize, autor del gol que abrió el marcador en el Santiago Bernabéu, confesó su profunda admiración por Juan Fernando Quintero, figura clave en la victoria del Millonario.

En una entrevista con ESPN, Benedetto recordó el momento exacto en el que creyó que Boca se encaminaba a ganar la Libertadores. “Cuando hago el gol pensé que éramos campeones, ¿cómo no lo voy a pensar? Además, por el momento que estábamos teniendo nosotros, no nos ganaba nadie. Estaba todo dado. En el primer tiempo jugamos nosotros mejor, River no estaba atacando mucho”, aseguró.

La confesión más esperada: Benedetto explicó por qué le sacó la lengua a Montiel en Madrid

“A Juanfer lo amo”: la frase que sorprendió en Boca

El delantero no solo repasó el desarrollo del partido, sino que elogió sin filtros al colombiano, cuyo ingreso cambió por completo el encuentro. Quintero fue quien marcó el golazo que dio vuelta la historia y encaminó la consagración de River.

“Cuando lo pone a Juanfer, él es el que cambia el partido. Yo a Juanfer lo amo, me encanta cómo juega”, afirmó Benedetto. La frase no tardó en hacerse viral y generar impacto entre hinchas de Boca, que aún sienten esa final como una herida abierta.

A pesar del dolor deportivo, Benedetto destacó la jerarquía del mediocampista y reconoció que fue determinante: “Es un jugador distinto. Cuando entró, el partido pasó a ser otro”.

Gol en Madrid.

“Casi me retiro”: el duro momento personal de Benedetto

Además de recordar la final, el delantero habló de su presente y reveló que estuvo muy cerca de dejar el fútbol. Tras varios años sin poder recuperar su nivel goleador en Querétaro, Olimpia y Newell’s, confesó que atravesó un período complicado.

“Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios… no importa. Pero siempre le voy a estar agradecido. Casi me retiro, es la verdad. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien”, explicó.

En búsqueda de un nuevo club

Benedetto aseguró que quiere seguir jugando, aunque con prioridades muy claras: “Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar jugando al fútbol”.