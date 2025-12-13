Jara sí, Wanchope Ábila no: el Instituto que se viene, en el armado de Jorge Carranza

Con arduo trabajo desde que asumió como secretario técnico de Instituto, el exarquero Jorge Carranza reconoció que Franco Jara está muy cerca de convertirse en refuerzo Albirrojo tras su salida de Belgrano. No así Ramón “Wanchope” Ábila, quien había iniciado acercamientos para regresar al club de Alta Córdoba.

“Estamos a detalles de contar con Franco (Jara). El presidente (Juan Manuel Cavagliatto) está haciendo un gran esfuerzo para armar un buen plantel”, destacó Carranza en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

"Está todo encaminado, pero restan detalles. Ponemos los ojos en el profesional, más allá de la etiqueta... Estamos a detalles de contar con Franco (Jara). El presidente está haciendo un gran esfuerzo para armar un buen plantel".

Admitió además que hay posibles refuerzos que serían confirmados en los próximos días, aunque evitó dar nombres para no “quedar expuestos”. Pero resaltó: “Están muy avanzadas las conversaciones y se trata de muy buenos jugadores”.

Y aclaró: “Lo de Franco lo digo porque estamos cerca. Vengo hablando con él, encontré alguien con hambre de gloria y profesionalismo”, enfatizó.

En cuanto a un posible regreso de Ábila, que tomó cuerpo en los últimos días, Carranza fue tajante: “Lo amamos a Wanchope, pero en este armado del equipo no hemos contemplado la posibilidad de contar con él. Ya tenemos el plantel diseñado”.

LOS POSIBLES REFUERZOS CERCA DE INSTITUTO

Instituto planea contratar entre siete y 10 futbolistas para la próxima temporada. Al igual que Franco Jara, desvinculado de Belgrano, está para ser confirmado el arquero Lautaro Maldonado, de Midland.

También hay interés por Nicolás Morgantini (31 años), defensor ex Platense y campeón de Copa Sudamericana con Lanús; Martín Luciano (22), lateral izquierdo de Newell’s que queda en libertad de acción; Tomás Leiva, volante de 21 años, formado en River y a préstamo en Aldosivi; Julián Ceballos (21), volante de creación formado en Boca y a préstamo en All Boys; publicó Deportes La Voz.

También fue ofrecido Matías Esquivel, enganche ex Lanús y con dos pasos por Talleres; y un nombre que gusta es el de Gabriel Compagnucci, el lateral volante por derecha que aún no resolvió su continuidad en Belgrano.