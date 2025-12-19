Instituto puede quedarse sin su capitán: el club que quiere a Fernando Alarcón

Por Alta Córdoba, el fútbol sigue trayendo algunas posibles novedades. Es que Instituto, que se está moviendo rápido para el armado del plantel de cara a la temporada 2026, busca que el DT Daniel Oldrá tenga lo antes posible a la mayoría de los futbolistas a disposición.

Llegaron Franco Jara, desde Belgrano y el arquero Lautaro Maldonado desde Fútbol Club Midland, de la B Metropolitana. Además, es un hecho que el lateral Diego Sosa llegue desde Tigre y esperan un zaguero de experiencia.

¿INSTITUTO SE QUEDA SIN SU CAPITÁN? LA OFERTA POR FERNANDO ALARCÓN

En las últimas horas, una noticia revolucionó a Alta Córdoba. Se trata de la posible despedida de Fernando Alarcón. El defensor, baluarte del ascenso y capitán del equipo, tendría la chance de emigrar al fútbol del exterior.

Tras la lesión, Fernando Alarcón retorna al 11 de Instituto. (Prensa IACC).

El Palomo y su entorno manejan una posibilidad de jugar en Alianza Lima, uno de los grandes de la Primera División de Perú que volverá a jugar el repechaje para ingresar a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Desde el club no le cerrarían las puertas de una transferencia. Alarcón tiene contrato con Instituto hasta diciembre de 2027 aunque todavía no se manejan cifras de una posible transferencia.