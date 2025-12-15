Vía Córdoba / Liga Profesional

Instituto, con nuevo arquero y ausencias, retomó los entrenamientos

Se oficializó a Franco Jara, el pase que sacude al mercado. Y siguen las desvinculaciones.

15 de diciembre de 2025

Instituto, con nuevo arquero y ausencias, retomó los entrenamientos
El plantel de Instituto volvió de las vacaciones

El primero plantel en ponerse en marcha para el 2026 en Córdoba es el de Instituto, que ya cuenta con nuevo arquero y sacudió el mercado de pases con la contratación de Franco Jara, ex Belgrano. Y además, este lunes hubo ausencias.

Lautaro Maldonado, de 24 años, fue oficializado como nuevo arquero Albirrojo. Firmó contrato por tres años y proviene de Ferrocarril Carril Midland, equipo con el que ascendió a la Primera Nacional con un gran desempeño.

Sus números ratifican un rendimiento sobresaliente: 25 vallas invictas en 40 partidos disputados. Perfilado como una de las promesas bajo los tres palos, Maldonado ya se encuentra a disposición del entrenador Daniel Oldrá de cara a la próxima temporada.

QUIÉNES FALTARON EN INSTITUTO

Manuel Roffo, arquero y figura de Instituto, se ausentó en la primera práctica. Adujo motivos personales y en principio retomaría el trabajo el próximo 2 de enero, tal vez antes.

Pero también se sabe que es uno de los jugadores Albirrojos que puede emigrar. Como así también Fernando Alarcón, el capitán que manejaría una oferta del exterior.

Por otra parte, se desvinculó el paraguayo Juan Franco, lateral derecho que llevaba en el club tres temporadas y que de esta manera, libera un cupo para refuerzos extranjeros.

