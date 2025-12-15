Como se venía diciendo, Franco Jara es refuerzo de Instituto. El club de Alta Córdoba confirmó este lunes su contratación en las redes oficiales, y el exgoleador de Belgrano jugará para la Gloria la próxima temporada.
El delantero, de 37 años, sigue con uno días más de vacaciones y se presentará en el predio La Agustina la próxima semana, para la pretemporada bajo el mando de Daniel Oldrá.
Jara llega a Alta Córdoba a préstamo por un año después de tres temporadas en Belgrano, donde disputó 87 partidos y convirtió 29 goles, números que reflejan su vigencia.
INSTITUTO SE ARMA CON PRETENCIONES
Instituto, con la incorporación de Franco Jara, fortalecer el ataque con un jugador de categoría, capaz de aportar no sólo goles, sino también experiencia en la competencia.
Y generó gran expectativa. En Alta Córdoba porque representa un fuerte aporte para consolidar el proyecto futbolístico del club; y en Alberdi por la reacción de mucho de los hinchas de Belgrano, que querían que Jara siguiera con la “Celeste”.