Como se venía diciendo, Franco Jara es refuerzo de Instituto. El club de Alta Córdoba confirmó este lunes su contratación en las redes oficiales, y el exgoleador de Belgrano jugará para la Gloria la próxima temporada.

El delantero, de 37 años, sigue con uno días más de vacaciones y se presentará en el predio La Agustina la próxima semana, para la pretemporada bajo el mando de Daniel Oldrá.

Jara llega a Alta Córdoba a préstamo por un año después de tres temporadas en Belgrano, donde disputó 87 partidos y convirtió 29 goles, números que reflejan su vigencia.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗨́𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗 🇦🇹💪🏻



👤 Franco Jara.

⚽️ Centro delantero.

👣 Diestro. — Instituto ACC (@InstitutoACC) December 15, 2025

INSTITUTO SE ARMA CON PRETENCIONES

Instituto, con la incorporación de Franco Jara, fortalecer el ataque con un jugador de categoría, capaz de aportar no sólo goles, sino también experiencia en la competencia.

𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗝𝗮𝗿𝗮 𝘆𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 🇦🇹✍🏻



El albirrojo se prepara con todo y suma a sus filas al delantero de 37 años como refuerzo de jerarquía para la temporada 2026. El futbolista llega a préstamo por un año y proviene del Club Atlético… — Instituto ACC (@InstitutoACC) December 15, 2025

Y generó gran expectativa. En Alta Córdoba porque representa un fuerte aporte para consolidar el proyecto futbolístico del club; y en Alberdi por la reacción de mucho de los hinchas de Belgrano, que querían que Jara siguiera con la “Celeste”.