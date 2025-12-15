Vía Córdoba / Instituto Atlético Central Córdoba

Ya se puso la de Instituto: oficializaron a Franco Jara como refuerzo y así lo presentaron

Ex Belgrano, es delantero es la bomba en el inicio del mercado de pases en Córdoba. El video con la Albirroja.

Jorge Nahúm
15 de diciembre de 2025,

Franco Jara con la indumentaria de Instituto. (Prensa Instituto)

Como se venía diciendo, Franco Jara es refuerzo de Instituto. El club de Alta Córdoba confirmó este lunes su contratación en las redes oficiales, y el exgoleador de Belgrano jugará para la Gloria la próxima temporada.

El delantero, de 37 años, sigue con uno días más de vacaciones y se presentará en el predio La Agustina la próxima semana, para la pretemporada bajo el mando de Daniel Oldrá.

Jara llega a Alta Córdoba a préstamo por un año después de tres temporadas en Belgrano, donde disputó 87 partidos y convirtió 29 goles, números que reflejan su vigencia.

INSTITUTO SE ARMA CON PRETENCIONES

Instituto, con la incorporación de Franco Jara, fortalecer el ataque con un jugador de categoría, capaz de aportar no sólo goles, sino también experiencia en la competencia.

Y generó gran expectativa. En Alta Córdoba porque representa un fuerte aporte para consolidar el proyecto futbolístico del club; y en Alberdi por la reacción de mucho de los hinchas de Belgrano, que querían que Jara siguiera con la “Celeste”.

