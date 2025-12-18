Franco Jara explicó por qué eligió Instituto y qué le molesto de Luis Fabián Artime

Franco Jara firmó contrato por un año con Instituto y se convirtió en su segundo refuerzo para la temporada 2026. El jugador eligió al club de Alta Córdoba tras una inesperada salida desde Belgrano, donde quedó molesto con el presidente Luis Fabián Artime.

Belgrano: Franco Jara explicó qué le molesto de Luis Fabián Artime

“Si mi salida es verdaderamente por lo que dice Artime de que quieren experimentar con jugadores más jóvenes, bienvenido sea, pero me lo hubiesen explicado y lo entendía", indicó, en diálogo con Cadena 3.

Franco Jara, el exartillero del Celeste. (Prensa Belgrano).

Artime justificó que lo dejaron libre porque buscaban rejuvenecer el plantel de Ricardo Zielinski. ”Era tan simple como explicarme las razones. Lo único que me molestó fueron las formas; si hubiesen sido otras, uno lo procesa mejor y listo“, agregó.

Además, reconoció que actualmente no le vería la cara. “Hoy no es el momento de hablar ni tomar un café con Artime. Tuvo la oportunidad de llamarme y no lo hizo”, cerró.

Franco Jara explicó por qué eligió Instituto

Ya en el capítulo de su vida profesional en Alta Córdoba, Jara reconoció: “Tengo muchas ganas de competir todavía”. Con la motivación de mostrar permanencia a sus 37 años, adelantó: “Quiero estar en lo mejor físicamente para seguir logrando cosas”.

Franco Jara ya fue presentado por Instituto como refuerzo para 2026. (Prensa Instituto)

En otro apartado, recalcó que su familia jugó un rol fundamental en su decisión de quedarse a vivir en Córdoba: “Es un factor importantísimo para decidir por el bien común de todos".

En este sentido, indicó que “cuando pasó lo de Belgrano había muchas opciones”. Sin embargo, remarcó que “desde los 15 años trabajo con mi agente y él ya sabía lo que yo quería”. De este modo, dio a entender que clubes de otras provincias y países le acercaron ofertas.

Franco Jara reveló lo que más le gustó de Instituto

El padre también destacó el trabajo del equipo de Instituto. “(Federico) Bessone y (Jorge) Carranza se han portado de maravilla conmigo. Fueron a mi casa y no es lo mismo eso que hablar por teléfono. Uno también tiene que evaluar cómo se manejan los clubes cuando lo buscan. Se dio todo de la mejor manera. Para mí pesó mucho que hablen conmigo cara a cara“, reveló.

Franco Jara firmó con Instituto.

Finalmente, explicó que firmó contrato por un año para evaluar su performance, que lo tiene motivado. “Trato de ver cómo me voy sintiendo; no me gusta comprometerme con algo que no voy a poder dar todo. Vamos a ver cómo está el viejito”, cerró en tono de broma.