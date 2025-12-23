Instituto está cerca de sumar un volante que jugó en Talleres y un defensor de experiencia

El mercado de pases para los torneos de la Liga Profesional del 2026 vienen tranquilos. Menos en Instituto que se movió rápido y en el plantel que dirige Daniel Oldrá ya hay algunas caras nuevas.

Desde el regreso a los entrenamientos, en La Gloria anunciaron a Franco Jara, a Lautaro Maldonado y a Diego Sosa. Pero la búsqueda de jugadores que refuercen a los que ya están continúa incesantemente.

INSTITUTO CERCA DE UN EXVOLANTE DE TALLERES Y EL DEFENSOR DE EXPERIENCIA

En la noche del lunes, en el entorno de la secretaría técnica manejada por Jorge Carranza con la supervisión de Federico Bessone, director del departamento fútbol se habló de que hay dos jugadores nuevos muy cerca de llegar al club.

Franco Moyano, el nuevo refuerzo de Talleres. (Prensa Talleres)

Uno es Franco Moyano, cuyo pase pertenece a Talleres pero que jugó a préstamo en el Puebla de México en el 2025 en donde disputó 24 partidos, sin goles. La T volvería a ceder a préstamo al volante de 28 años surgido de Argentinos Juniors.

Jonathan Galván en Aldosivi, previo a su paso por Central Córdoba. Está cerca de sumarse a Instituto

El otro que también está cerca de desembarcar en Alta Córdoba es el defensor Jonathan Galván. Tiene 33 años y jugó en Central Córdoba de Santiago del Estero en la temporada que acaba de culminar.

Jonathan Galván, uno de los que están muy cerca de llegar a Instituto para reforzar el plantel de 2026.

Tiene una extensa trayectoria que incluye Aldosivi, Colón, Argentinos Juniors, Huracán y Racing antes de llegar a Santiago del Estero por segunda vez en su carrera. Suma en total 285 partidos con 11 goles convertidos.

EL PIBE QUE SE VA DE INSTITUTO AL FÚTBOL BRASILEÑO

En materia de bajas uno de los que se irá al fútbol brasileño una juvenil promesa de Instituto. Se trata de Benjamín Brito, enganche de 18 años. Su destino sería el Paranaense.

El club brasileño, que ascendió este año al Brasileirao y en donde juegan el exdefensor de Talleres Gastón Benavídez y el exvolante de Belgrano Bruno Zapelli, deberá pagarle solo derechos de formación a la Gloria ya que se irá en libertad de acción.