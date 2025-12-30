Vía Córdoba / Belgrano

Baja para Belgrano: firmó su primer contrato y sufrió una durísima lesión

El juvenil había rubricado un acuerdo con el club de Alberdi, pero estará fuera de las canchas gran parte de 2026.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de diciembre de 2025,

Baja para Belgrano: firmó su primer contrato y sufrió una durísima lesión
El Belgrano del Ruso Zielinski y una baja confirmada para 2026. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Una joven promesa de Alberdi firmó su primer contrato con el Pirata en los últimos días de 2025 y todo era ilusión. Lamentablemente, sufrió una durísima lesión en el inicio de la pretemporada y será baja en Belgrano por un largo tiempo.

Firmó su primer contrato con Belgrano y sufrió una durísima lesión

Gastón Martínez sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lesión meniscal interna”, indicó la entidad comandada por Luis Fabián Artime en un comunicado oficial este martes 30 de diciembre.

Gastón Martínez sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Gastón Martínez sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En este momento, el futbolista se encuentra realizando el proceso de rehabilitación prequirúrgica y sigue los lineamientos del plan establecido por el cuerpo médico. El volante tendrá un tiempo de recuperación estimado de, mínimo, seis a nueve meses.

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS