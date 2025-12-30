Baja para Belgrano: firmó su primer contrato y sufrió una durísima lesión

Una joven promesa de Alberdi firmó su primer contrato con el Pirata en los últimos días de 2025 y todo era ilusión. Lamentablemente, sufrió una durísima lesión en el inicio de la pretemporada y será baja en Belgrano por un largo tiempo.

“Gastón Martínez sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lesión meniscal interna”, indicó la entidad comandada por Luis Fabián Artime en un comunicado oficial este martes 30 de diciembre.

En este momento, el futbolista se encuentra realizando el proceso de rehabilitación prequirúrgica y sigue los lineamientos del plan establecido por el cuerpo médico. El volante tendrá un tiempo de recuperación estimado de, mínimo, seis a nueve meses.