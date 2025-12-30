El más rápido de su liga: quién sería el primer refuerzo de Belgrano para 2026

Sin prisa pero sin pausa. Así se prepara Belgrano para el año 2026 que lo tendrá jugando la Liga Profesional y la Copa Argentina con el objetivo de mejorar lo realizado en el 2025.

En lo que se refiere al plantel que dirige Ricardo Zielinski, han sido más las bajas que las altas. Y, en materia de caras nuevas, la dirigencia sigue trabajando en las mejores opciones para que lleguen como refuerzos.

EL JUGADOR MÁS VELOZ DE LA LIGA PARAGUAYA ¿EL PRIMER REFUERZO?

Según los periodistas especializados en mercado de pases, el club de barrio Alberdi tiene abrochado su primer refuerzo. Se trata de Alcides Benítez que viene de jugar en Guaraní de Paraguay.

Alcides Benítez, en carpeta del Pirata.

Las estadísticas lo tienen como el jugador más veloz de esa liga con un promedio de 36,5 kilómetros por hora. Tiene 23 años, llegaría a Córdoba el viernes 2 de enero y se sumará a los entrenamientos después de firmar su contrato por tres años con el Pirata.

El lateral derecho se formó en Guaraní, en 2024 jugó a préstamo en 2 de Mayo pero regresó a su club en donde, en la última temporada, disputó 49 partidos entre la Liga Paraguaya y la Copa Sudamericana.

Se esperan novedades de los otros puestos pedidos por el Ruso Zielinski que son un volante por derecha que puede ser el regreso de Emiliano Rigoni y un volante central de marca del que no trascendió el nombre.