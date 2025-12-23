“Te amo Belgrano”: la figura que se despidió del club luego de un año inolvidable

Mientras en Belgrano ya se empieza a planificar 2026 ya hay certezas de cara a lo que viene. Es que una de las principales figuras del plantel que consiguió ganar el Segundo Torneo y conseguir el cupo a Copa Libertadores femenina se despidió del club.

Es una jugadora que llegó a Las Piratas y se encargó de ser referente en un equipo que tuvo un muy buen torneo Apertura. Además, brilló en campeonato nacional que ganaron en la final contra Racing.

QUIÉN ES LA FIGURA QUE SE DESPIDIÓ DE BELGRANO

Después de dos años jugando en la Primera División de AFA con el Pirata, llegó la hora del adiós para Belén Taborda. La defensora de 27 años arribó desde Racing y logró ser parte de la historia del fútbol femenino que consiguió ser campeón y clasificar a Copa Libertadores.

Belén Taborda jugadora del fútbol femenino de Belgrano. (José gabriel Hernández / la Voz)

"Solo puedo empezar diciendo que te amo, te amo Belgrano, es realmente una locura lo que siento por vos", empezó el emotivo posteo que Taborda hizo en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Siempre estuviste ahí, en las buenas y en las malas, me diste la posibilidad de conocer a personas increíbles que me acompañaron en todo este tiempo, me hicieron sentir como en casa cada día que pisaba ese hermoso predio, claramente tu gente es la mejor del mundo”.

Y prometió volver: “Hoy me toca dejarte, me alejo un tiempo, pero te prometo que voy a volver, para defenderte y cuidarte como siempre hice. No tengas duda de eso. Gracias Belgrano querido, me voy con el cuchillo entre los diente como me enseñaste. Fue un placer defenderte. Te llevo conmigo”.