Cómo es el camino de Belgrano tras quedarse con el único cupo a la Copa Libertadores femenina

En el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano en San Francisco, el femenino de Belgrano hizo historia. Le ganó por penales a Newell’s la final del Trofeo de Campeonas y ganó el cupo para la próxima Copa Libertarores de América.

Las dirigidas por Mariana Sánchez ganaron el Segundo Torneo y derrotaron a las rosarinas en un durísmo partido que terminó sin goles y se terminó de definir 4 a 2, por penales, con una gran actuación de la arquera pirata Agustina Sánchez que contuvo dos y metió el decisivo.

LO QUE VIENE PARA BELGRANO EN 2026

Apenas terminó el partido y asegurado el cupo para Copa Libertadores, las jugadoras del club de barrio Alberdi quedaron licenciadas hasta fines de enero en donde retomarán los entrenamientos.

Belgrano vs Newell’s por el Trofeo de Campeones,

Todavía no está confirmada la fecha de inicio de los torneos de la Primera División de AFA pero se estima que comenzarán el 15 de marzo.

Belgrano vs Newell’s por el Trofeo de Campeones,

Para 2026 está definida la forma de disputa: serán 16 equipos con dos torneos de todos contra todos a una sola rueda. En el torneo Clausura se invertirán las localías. Luego, las campeonas del Apertura y Clausura volverán a enfrentarse en una final para definir el cupo para la Libertadores 2027.

Belgrano vs Newell’s por el Trofeo de Campeones,

También se definió que la Copa Libertadores femenina se jugará desde el 15 al 31 de octubre, casi seguramente en Montevideo, Uruguay.

Las clasificadas hasta diciembre de este año son Belgrano, Nacional de Montevideo, Cortithians, Cruzeiro y Palmeiras de Brasil; Olimpia y Libertad de Paraguay Universitario de Lima, Perú. Faltan definir a las representantes de Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador.