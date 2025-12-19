Cuánto salen las entradas para el duelo entre Belgrano y Newell’s en San Francisco

El triunfo de Belgrano por 2 a 0 en el Estadio Julio César Villagra ante Racing por la final del Segundo Torneo Femenino desató la euforia en Alberdi. Ahora, la hinchada ya prepara todo para seguir alentando en el partido con Newell´s Old Boys de Rosario.

Belgrano va por el cupo en la Copa Libertadores 2026

El encuentro será a las 19.30 de este domingo 21 de diciembre a las 19.30 en el Estadio Juan Pablo Francia, del Club Sportivo Belgrano, en la ciudad de San Francisco.

Belgrano campeón de primera división del fútbol femenino. Le gano a Racing 2 a 0 en Alberdi. Foto Ramiro Pereyra / LVI

Es la final que define quién se consagra como campeón del año. Además, se trata del único cupo a Copa Libertadores Femenina 2026, que se jugaría en Uruguay aunque resta la confirmación de Conmebol.

Cuánto salen las entradas para el partido entre Belgrano- Newell’s

La hinchada de Belgrano ocupará la tribuna Del Bicentenario, ubicada sobre la avenida Rosario de Santa Fe. Las entradas se venderán en las boleterías ubicadas debajo de la tribuna Del Bicentenario desde las 17.30 del domingo. Los boletos generales cuestan 10.000 pesos y menores de 12 años ingresan sin cargo.