Belgrano dice adiós a una figura histórica: “Me voy con el corazón lleno”

El símbolo de Alberdi se despide luego de un largo camino en el conjunto Celeste. Sus palabras.

16 de diciembre de 2025,

Belgrano dice adiós a una figura histórica: "Me voy con el corazón lleno"
Una figura de Belgrano se despide de Alberdi. Foto Ramiro Pereyra / LVI

El plantel femenino del Pirata se impuso por 2 a 0 contra Racing en el Gigante de Alberdi y se consagró en la final del Torneo con un global de 2 a 1. En medio de los festejos, se confirmó que Belgrano dice adiós a una figura histórica, quien se despidió con un emotivo: “Me voy con el corazón lleno”.

Belgrano dice adiós a una figura histórica

“Me siento muy cansada en lo físico y mentalmente, las piernas ya no me respondían. Cuando tomé la decisión y pude decírselo a la Pomu, dentro mío cambió todo: fue como sacarme una mochila de encima”, describió Sabrina Maldonado, en diálogo con La Voz.

Sabrina Maldonado celebra el título de Belgrano (Belgrano)
Sabrina Maldonado celebra el título de Belgrano (Belgrano)

La charla se dio en la zona mixta del estadio Julio César Villagra, donde la jugadora que viste la camiseta desde sus 14 años. “Pude soltarme y volver a ser yo, pero ya sabiendo que se acaba. Lo estaba haciendo con responsabilidad, pero ya no lo estaba disfrutando”, reconoció.

“Me voy con el corazón lleno”: dijo una figura histórica de Belgrano

Me voy con el corazón lleno, nunca esperé menos de la gente de Belgrano”, expresó emocionada y eufórica luego del cotejo en el cual consideró que el público de Alberdi marcó un hito: “Hoy volvimos a hacer historia”, confesó.

