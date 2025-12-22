Belgrano suma bajas: Gabriel Compagnucci y Rodrigo Saravia no continuarán en el plantel

La estructura del equipo profesional de Belgrano sufrió modificaciones importantes durante la última semana. El DT Ricardo Zielinski, confirmó tras el entrenamiento matutino en el predio Armando Pérez que Gabriel Compagnucci y Rodrigo Saravia no seguirán en la institución. Ambos futbolistas faltaron a las tareas físicas iniciadas el pasado jueves, actitud que precipitó la determinación del cuerpo técnico para marginarlos definitivamente del grupo principal.

Gabriel Compagnucci y Rodrigo Saravia no continuarán en Belgrano

El caso de Compagnucci marca el final de su retorno desde el fútbol europeo, concretado a mediados del año previo. Aunque contaba con el visto bueno deportivo para renovar su vínculo, las tratativas contractuales no prosperaron debido a una brecha monetaria significativa entre la propuesta oficial y su contraoferta. Ante la falta de acuerdo económico, el lateral volante optó por no presentarse a entrenar, sellando su salida antes del vencimiento formal de su contrato el 31 de diciembre.

Distinta es la situación del mediocampista uruguayo Saravia, cuyo rendimiento no logró satisfacer las expectativas desde su arribo en julio. A pesar de que la comisión directiva sugirió un diálogo final para intentar revertir el panorama, su inasistencia a las prácticas terminó por excluirlo del proyecto futbolístico. El volante central encabeza ahora una nómina de prescindibles junto a Aníbal Leguizamón, Tobías Ostchega, Agustín Baldi e Ignacio Chicco, quienes ya fueron notificados para buscar nuevos horizontes donde jugar.

Mientras se gestiona la partida de estos deportistas, el Pirata aseguró fondos frescos mediante la transferencia de Facundo Lencioni a Gimnasia de Mendoza. Pese a las vacantes generadas, el “Ruso” fue tajante al afirmar que no solicitará incorporaciones adicionales que resulten redundantes para el esquema actual.