Belgrano y la renovación: anunció cuatro nuevos contratos para la temporada 2026

En la primer semana de entrenamiento luego de que el plantel sea licenciado, Belgrano suma caras nuevas. Así, mientras espera los refuerzos de cara a lo que será la temporada 2026, el club anunció nuevos contratos.

Mientras se busca reforzar algunos sectores de la cancha, el equipo trabaja en el predio Armando Pérez. Desde la dirigencia trabajan contactando a posibles nuevos jugadores y en el armado del plantel en cuanto a juveniles.

BELGRANO Y LOS CUATRO CONTRATOS NUEVOS

En el mediodía del viernes 19 de diciembre, el club de barrio Alberdi anunció que cuatro juveniles, con un gran paso por la cuarta división y la reserva, firmarán sus primeros contratos.

Se trata de jugadores categoría 2005 que se vincularán con el Pirata hasta fines de 2027. Los cuatro futbolistas de 20 años integrarán el plantel de Primera y seguirán alternando en la reserva que dirige Norberto Fernández.

Gastón Martínez firmó su primer contrato profesional en Belgrano

Los nuevos contratados son el arquero Santiago Ferez quien este año jugó la Copa Libertadores Sub 20 en la que Belgrano salió tercero.

Santiago Ferez firmó su primer contrato en Belgrano y será el cuarto arquero del plantel profesional

El lateral derecho Agustín Falcón quien ya integró alguna vez el banco de suplentes y también participó del torneo continental de la categoría.

Agustín Falcón, lateral derecho, firmó su primer contrato en Belgrano

Los otros dos jugadores que firmaron su primer contrato son el volante Gastón Martínez, con varios minutos en reserva y el también mediocampista Santino Gatti.