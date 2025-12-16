Belgrano anunció la venta de abonos para el Apertura 2026: las prioridades y los precios

Cambia el año y se renuevan las expectativas. Por eso, en el mediodía del martes, Belgrano sacó un comunicado informando a sus socios e hinchas el precio y las fechas para adquirir el abono para los partidos de local en el primer semestre de 2026.

El sistema que implementa el club de barrio Alberdi es el de prioridades para socios con ubicación en 2025, luego los asociados sin la ubicación y luego los hinchas que no están como socios.

BELGRANO ANUNCIÓ LA VENTA DE LOS ABONOS PARA EL APERTURA 2026

El club informó este martes el sistema de prioridades y los precios de los nuevos abonos para los ocho partidos que jugará Belgrano de local en este torneo contra Tigre, Banfield, Atlético Tucumán, Sarmiento, Talleres, Racing, Aldosivi y Gimnasia.

Belgrano campeón de primera división del fútbol femenino. Le gano a Racing 2 a 0 en Alberdi. Foto Ramiro Pereyra / LVI

La Prioridad 1 se empezará a vender el lunes 22 de diciembre y se extenderá hasta el 11 de enero. En esta categoría se incluyen aquellos que contrataron su abono la temporada anterior y renovarán en la misma tribuna.

Gran cantidad de hinchas para ver el femenino de Belgrano. (Prensa Belgrano).

La Prioridad 2 arranca el 12 de enero y están los que adquirieron abono la temporada pasada y quieren cambiar de tribuna. El 16 de enero se incluirá a los Prioridad 3, que son aquellos socios sin abono contratado con antigüedad previa al 1 de diciembre.

Por último desde el 21 de enero se habilitará la Prioridad 4 en la que cualquier hincha, que desee asociarse podrá contratarlo.

(Prensa Belgrano).

Los precios varían según la ubicación y habrá descuentos para grupos familiares. El titular pagará el valor de categoría Mayor en la tribuna que elija, mientras que cada miembro adicional abonorá la mitad del valor de su categoría, siempre que el/la titular lo haya contratado previamente y que sea en la misma ubicación del Estadio.