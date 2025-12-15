Vía Córdoba / Fútbol femenino

Belgrano campeón del fútbol femenino: así fue el año por año de un equipo para la historia

La consagración “Pirata” en un Gigante desbordante de público. Otro logro de un plantel que consiguió la primera estrella en Primera.

15 de diciembre de 2025

Belgrano campeón de primera división del fútbol femenino. Le gano a Racing 2 a 0 en Alberdi. Foto Ramiro Pereyra / LVI

El Julio César Villagra, Alberdi entero, todavía con los ecos del festejo de Belgrano por la obtención del título en Primera de AFA del fútbol femenino. La estrella que anhelaban las “Piratas” en la máxima categoría, tras vencer en la final a Racing de Avellaneda.

En 13 años de competencia, el Belgrano femenino consiguió siete títulos anuales de Liga Cordobesa de Fútbol, 13 torneos de LCF y tres Copa Córdoba (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

  • 2021: ascendió a Primera B
  • 2022: ascendió a Primera
  • 2022: 2° en Copa Federal
  • 2023: 2° en primer torneo
  • 2025: 2° en primer torneo
  • 2025: Campeón en segundo torneo
LOS LOGROS DEL FEMENINO DE BELGRANO

Belgrano se coronó como el primer equipo que no es ni de Buenos Aires ni de Rosario en ganar una Liga Argentina, masculina o femenina. Pasaron 87 torneos en 60 años para que esto ocurriera (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Además Belgrano es el primer club del mundo en ser campeón de Liga años cuatro años después de haber estado en la tercera categoría (2021-2025).

