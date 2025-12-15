Belgrano campeón del fútbol femenino: así fue el año por año de un equipo para la historia

El Julio César Villagra, Alberdi entero, todavía con los ecos del festejo de Belgrano por la obtención del título en Primera de AFA del fútbol femenino. La estrella que anhelaban las “Piratas” en la máxima categoría, tras vencer en la final a Racing de Avellaneda.

Belgrano campeón de primera división del fútbol femenino. Le gano a Racing 2 a 0 en Alberdi. Foto Ramiro Pereyra / LVI

En 13 años de competencia, el Belgrano femenino consiguió siete títulos anuales de Liga Cordobesa de Fútbol, 13 torneos de LCF y tres Copa Córdoba (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

2021: ascendió a Primera B

2022: ascendió a Primera

2022: 2° en Copa Federal

2023: 2° en primer torneo

2025: 2° en primer torneo

2025: Campeón en segundo torneo

LOS LOGROS DEL FEMENINO DE BELGRANO

Belgrano se coronó como el primer equipo que no es ni de Buenos Aires ni de Rosario en ganar una Liga Argentina, masculina o femenina. Pasaron 87 torneos en 60 años para que esto ocurriera (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Además Belgrano es el primer club del mundo en ser campeón de Liga años cuatro años después de haber estado en la tercera categoría (2021-2025).