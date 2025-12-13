El ex Belgrano que se suma al plantel del Lanús campeón sudamericano

El lateral derecho Tomás Guidara (28 años) se convirtió en el primer refuerzo de Lanús para el 2026. Formado en Belgrano, y varias veces con versiones de un posible regreso a Alberdi, se suma a filas del campeón de Copa Sudamericana.

Guidara quedó libre en Huracán, lo quería Racing de Avellaneda y una vez más estaba en el radar de Belgrano, pero un llamado del DT Mauricio Pellegrino inclinó la balanza para el lado del Granate.

❌ Se cayó la chance de #Belgrano.



🟫 Pese al interés del “Pirata” y de #Racing de Avellaneda, Tomás Guidara jugará en #Lanus.



👉🏻 El nuevo refuerzo granate llega en condición de libre, tras su paso por #Huracán.



📞 El llamado de Mauricio Pellegrino fue clave para la decisión… pic.twitter.com/OCtTzhVgNa — Nacho Castellano (@nachocaste_) December 13, 2025

El contrato del lateral cordobés es por un año, con una obligación de compra que se activará si cumple determinados objetivos deportivos. Además de ser titular en el “Globo” en gran parte de este 2025, Guidara pasó varias temporadas en Vélez.

🚨Tomás Guidara es nuevo refuerzo de Lanús.

*️⃣Llega con el pase en su poder desde Huracán. Su contrato será por un año y habrá una obligación de compra si cumple objetivos. #TratoHecho pic.twitter.com/qZHsXf9i3q — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 13, 2025

QUÉ PASARÁ CON COMPAGNUCCI EN BELGRANO

Los sondeos por un lateral derecho en Belgrano son porque aún no se definió la situación con Gabriel Compagnucci. El jugador quiere seguir en Belgrano, Ricardo Zielinski lo pidió, y desde la dirigencia le acercaron una propuesta para firmar por un año más. Para este lunes esperan una respuesta.

Gabriel Compagnucci, el lateral volante de Belgrano (Prensa Belgrano).

Compagucci jugó 27 de los 37 partidos de Belgrano en esta temporada, y es el único futbolista cuyos préstamos finalizaban en este mes de diciembre, al que el “Ruso” quiere retener. Atento a la situación está Instituto, también se anotaría Tigre, aunque no sería la prioridad.