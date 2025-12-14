Belgrano campeón y la felicidad de Mayra Acevedo: “Se me paró el corazón en el gol”

Belgrano escribió su página más gloriosa en la primera división del fútbol femenino. Derrotó 2-0 a Racing en el Gigante de Alberdi y ante 28 mil hinchas, y se quedó con el torneo de la A de la AFA.

“Esto es Belgrano, la fuerza de su gente”, resaltó Mayra Aceveda, delantera y una de las históricas del Belgrano que allanó el camino para el fútbol femenino desde Córdoba.

"SE ME PARÓ EL CORAZÓN EN EL GOL"



Mayra Acevedo, autora del primera tanto de Belgrano, habló tras ser campeona del Torneo Femenino ante Racing.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/tMSImw2At8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 15, 2025

Y la encargada de abrir el marcador para comenzar a dar vuelta el resultado contra la Academia (fue derrota 1 a 0 en Avellaneda), apenas iniciado el partido. “En el gol se me paró el corazón”, graficó.

BELGRANO EMPATÓ LA SERIE



Mayra Acevedo marcó el primer gol del Pirata ante Racing y ahora la final del Torneo Clausura Femenino está 1-1 en el global.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/mTtTHbEERX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

“Hacía muchos años que veníamos trabajando para esto. Siempre llegábamos a finales y quedábamos segundas. Sentíamos que esta vez tenía que darse”, completó la goleadora, apodada la “Bestia”.

MÁS VOCES DEL BELGRANO CAMPEÓN

Romina Núñez, refuerzo de jerarquía para esta temporaeda en Belgrano, remarcó: “Nos exigimos al máximo todo el año. Este título es el fruto de todo lo que trabajamos y de todo lo que soñamos”.

BELGRANO LEVANTÓ LA COPA POR PRIMERA VEZ



Las Piratas festejaron la conquista del Torneo Femenino tras ganarle la final a Racing en Córdoba.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/RiCtw5mT65 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 15, 2025

Y añadió: “Demostramos ser las mejores del torneo, de punta a punta. Y es por la importancia que le da Belgrano como club al fútbol femenino”.