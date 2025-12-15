En fotos: Belgrano campeón del femenino y su gente cantando bajo la lluvia en el Gigante

Belgrano campeón, llueve o truene. Las “Piratas” dieron vuelta el resultado del partido de ida y se impusieron 2 a 0 frente a Racing de Avellaneda, para quedarse con la final y el título de Primera en el fútbol femenino de AFA.

Fiestón Celeste, con casi 30 mil personas en el Gigante de Alberdi, apoyando al equipo dirigido por Mariana Sánchez, que ganó por los goles de una histórica Mayra Acevedo, y de la otra delantera, la uruguaya Alaides Paz.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)

BELGRANO LEVANTÓ LA COPA POR PRIMERA VEZ



La lluvia del domingo con alerta meteorológica no frenó al público, que alentó y desató una gran fiesta. “La gente nos apoyó, vino a ver nuestro fútbol”, destacó la “Pomu” Sánchez.

Belgrano se medirá ahora con Newell’s, campeón del primer semestre, para definir la clasificación a la Copa Libertadores.