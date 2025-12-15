Vía Córdoba / Video

En fotos: Belgrano campeón del femenino y su gente cantando bajo la lluvia en el Gigante

Primer título para las “Piratas” en la máxima categoría de AFA. Una victoria inolvidable contra Racing, y ante casi 30 mil personas.

Jorge Nahúm
15 de diciembre de 2025,

Fiestón Celeste en Alberdi, con Belgrano campeón del femenino de AFA.

Belgrano campeón, llueve o truene. Las “Piratas” dieron vuelta el resultado del partido de ida y se impusieron 2 a 0 frente a Racing de Avellaneda, para quedarse con la final y el título de Primera en el fútbol femenino de AFA.

Fiestón Celeste, con casi 30 mil personas en el Gigante de Alberdi, apoyando al equipo dirigido por Mariana Sánchez, que ganó por los goles de una histórica Mayra Acevedo, y de la otra delantera, la uruguaya Alaides Paz.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, con más de 20 mil personas. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La lluvia del domingo con alerta meteorológica no frenó al público, que alentó y desató una gran fiesta. “La gente nos apoyó, vino a ver nuestro fútbol”, destacó la “Pomu” Sánchez.

Belgrano se medirá ahora con Newell’s, campeón del primer semestre, para definir la clasificación a la Copa Libertadores.

