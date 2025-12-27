Belgrano buscaría el regreso de históricos jugadores en este mercado de pases. Los futbolistas que compartieron cancha con Lucas Zelarayán en el pasado y suenan fuerte en los últimos días de 2025 son Emiliano Rigoni y Renzo Saravia.

Belgrano: la situación de los históricos jugadores

El lateral derecho de 32 años culmina su contrato con Atlético Mineiro el 31 de diciembre de 2025. El profesional que milita en la Primera División de Brasil podría llegar como agente libre y supliría la baja de Gabriel Compagnucci, quien era pedido del entrenador Ricardo Zielinski.

Renzo Saravia sigue en Brasil y es nuevo refuerzo de Atl. Mineiro. (Prensa Atlético Mineiro).

En el caso del volante que también milita en el Campeonato Brasileño de Serie A, también finalizará su vínculo con San Pablo a final de año. Consecuentemente, estará en condiciones de negociar. La información de las gestiones fue publicada por el periodista Daniel Barceló.

El cordobés, exBelgrano, marcó el tanto del Sao Paulo. (Dinho Zanotto/AGIF)

De qué depende el regreso de dos históricos jugadores a Belgrano

El comunicador reconoció que si los jugadores hacen el esfuerzo a nivel económico, su regreso al barrio que los vio nacer futbolísticamente se concretaría. Juan Carlos Olave, actual ayudante de campo, también podría influir en las operaciones.