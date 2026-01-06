Vía Córdoba / Liga Profesional

Otro jugador de Belgrano está cerca de convertirse en refuerzo de Instituto

La Gloria es el club que más caras nuevas sumó entre los cordobeses. El primero fue Franco Jara, ex goleador del “Pirata”.

Jorge Nahúm
6 de enero de 2026,

A Ulises Sánchez le buscan nuevo destino en Belgrano, y podría cambiar de barrio y jugar en Instituto.

Instituto, con siete refuerzos, es el que más sacudió el mercado de pases en Córdoba. Sobre todo al incorporar a Franco Jara, goleador ex Belgrano. Y otro futbolista Celeste suena fuerte en Alta Córdoba.

¿Cambiará de barrio Ulises Sánchez? El volante no volvió en su mejor nivel de la operación en la rodilla, sin recuperar la titularidad después del alto rendimiento que alcanzó en 2024. Y le buscan club.

Belgrano empató 1-1 ante Huracán, este viernes, por la primera fecha del Apertura en la Liga Profesional. (Prensa Belgrano)
Una posibilidad era el ascendido Gimnasia de Mendoza, también de Estudiantes de Río Cuarto pero en las última horas el que aceleró fue Instituto, según informó el periodista Maximiliano Molina en Cadena 3.

Ya se incorporaron al plantel superior
En la Gloria, además de Jara, un nombre apuntado era el de Gabriel Compagnucci, lateral volante por derecha que finalmente pasó al Atlético Tucumán. Con otras características, pero volante por ese sector, Sánchez aparece como alternativa. En principió, el jugador habría dado el sí para pasar a préstamo.

LOS REFUERZOS DE INSTITUTO

Jonathan Galván, nuevo jugador de Instituto.
  • Franco Jara. Delantero. No renovó en Belgrano y es hasta aquí el pase “bomba” en Córdoba.
  • Lautaro Maldonado. Arquero que proviene de Midland.
  • Diego Sosa. Lateral izquierdo, libre de Tigre.
  • Jonathan Galván. Zaguero con trayectoria. Pasó por Central Córdoba (SdE), Argentinos Juniors, Racing Club, Huracán, Unión (SF), Colón y Aldosivi.
  • Iván Erquiaga. Lateral izquierdo. Arriba desde el Riga de Letonia.
  • Franco Moyano, volante, cedido desde Talleres (viene de Puebla de México).
  • Giuliano Cerato. Lateral derecho que regresó tras su préstamo en Aldosivi y que hoy aparece como una opción firme para pelear por la titularidad.
  • Iván Abregú. Volante de San Martín de Tucumán.

