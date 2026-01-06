Otro jugador de Belgrano está cerca de convertirse en refuerzo de Instituto

Instituto, con siete refuerzos, es el que más sacudió el mercado de pases en Córdoba. Sobre todo al incorporar a Franco Jara, goleador ex Belgrano. Y otro futbolista Celeste suena fuerte en Alta Córdoba.

¿Cambiará de barrio Ulises Sánchez? El volante no volvió en su mejor nivel de la operación en la rodilla, sin recuperar la titularidad después del alto rendimiento que alcanzó en 2024. Y le buscan club.

Belgrano empató 1-1 ante Huracán, este viernes, por la primera fecha del Apertura en la Liga Profesional. (Prensa Belgrano)

Una posibilidad era el ascendido Gimnasia de Mendoza, también de Estudiantes de Río Cuarto pero en las última horas el que aceleró fue Instituto, según informó el periodista Maximiliano Molina en Cadena 3.

Ya se incorporaron al plantel superior

En la Gloria, además de Jara, un nombre apuntado era el de Gabriel Compagnucci, lateral volante por derecha que finalmente pasó al Atlético Tucumán. Con otras características, pero volante por ese sector, Sánchez aparece como alternativa. En principió, el jugador habría dado el sí para pasar a préstamo.

LOS REFUERZOS DE INSTITUTO

Jonathan Galván, nuevo jugador de Instituto.