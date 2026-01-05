Instituto, el que más se reforzó hasta ahora, y sus 12 primeras fechas

Instituto será el primero de los cordobeses en ver acción en el Torneo Clausura, cuando reciba a Vélez a Vélez el jueves 22 de enero a las 22.15 en Alta Córdoba. Con la expectativa de ser el plantel con más refuerzos hasta ahora, comparando con Belgrano y Talleres.

En cuanto a sus compromisos con rivales de la misma provincia, ira a Río Cuarto por el interzonal ante estudiantes el sábado 7 de marzo a las 17, por la fecha nueve.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Y por la décima, enfrentará a Talleres como visitante en el Kempes, el jueves 12 de marzo a las 19.15 por la Zona A. Primer clásico cordobés del 2026.

Jara, la carta de gol de Instituto para lo que viene (Foto: Prensa IACC).

Hasta aquí la Gloria es el que más se movió en el mercado de pases, con siete refuerzos, entre ellos el goleador ex Belgrano, Franco Jara, que hizo mucho ruido al final del 2025.

FECHA POR FECHA, LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE INSTITUTO