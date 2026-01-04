Belgrano espera la respuesta de Emiliano Rigoni para que sea el segundo refuerzo

En la intensificación de sus preparativos para el Apertura 2026, el plantel de Belgrano ya cuenta con una cara nueva: el lateral paraguayo Alcides Benítez. Y en las próximas horas podría concretarse el regreso de Emiliano Rigoni.

El extremo quedó libre en Sao Paulo y maneja ofertas del Gremio y Bragantino, del mismo país. A favor del “Pirata” en las negociaciones que inició, a Rigoni lo une la amistad con Lucas Zelarayán, al pertenecer a la misma camada.

Emiliano Rigoni en el León de México (Prensa)

Este lunes puede ser decisivo en las tratativas para saber si el extremo, de 32 años, vuelve después de su salida a Independiente de Avellaneda en 2016. Una década después, como ocurrió con el “Chino” Zelarayán.

El cordobés, exBelgrano, marcó el tanto del Sao Paulo. (Dinho Zanotto/AGIF)

En Brasil, Rigoni jugó 12 partidos de 16 posibles, con 425 minutos en cancha entre el Brasileirao y la Copa Libertadores. Convirtió un gol y no dio asistencias, siendo titular dos veces. Había regresado a mitad de año de un préstamo en México, en el León.

LOS AMISTOSOS DE BELGRANO EN PRETEMPORADA

Belgrano sigue con su acondicionamiento físico en el predio Armando Pérez, con concentración en el Hotel Quinto Centenario. Y se vienen los amistosos previos al debut con Rosario Central por el Apertura.

Entrenamiento de Belgrano en el predio de Villa Esquiú. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Este sábado Belgrano con Central Córdoba, por la mañana en Villa Esquiú. El martes 13 de enero el rival será Estudiantes de Río Cuarto y el jueves 15, Defensa y Justicia.