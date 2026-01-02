De Belgrano y Talleres: los laterales que serán refuerzos de Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto, que debutará en Liga Profesional, avanza en el armado de su plantel y se refuerza con jugadores surgidos en Belgrano y Talleres.

Se trata de Tobías Ostchega, lateral por izquierda libre del club de Alberdi, y Tomás Olmos, marcador de punta derecho que había debutado con la casaca Albiazul en 2023 y en el semestre pasado jugó Uruguay, en River de Montevideo. Ambos, a préstamo por un año y con opción de compra.

Tobías Ostchega, lateral izquierdo de Belgrano, rechaza una pelota ante Banfield

El pibe Tomás Olmos (18 años) debutó como titular en Talleres y ante Newell's el viernes pasado. La emoción y el abrazo del alma con su papá. (Prensa Talleres)

También jugará con la Celeste del Imperio y ya fue oficializado Fernando Berzano (27 años), otro lateral surgido en Talleres, y que pasó por Gimnasia de Mendoza, Deportivo Morón y Villa Dálmine.

Bienvenido Fer Bersano



FICHA TÉCNICA:

Fecha de Nacimiento: 03/01/1998 (27)

Lugar de nacimiento: Arroyito (Córdoba)

Estatura y peso: 1,68 m

Posición: Lateral izquierdo

Pierna hábil: derecha

Trayectoria: Tarma (🇵🇪), Talleres (🇦🇷), Gimnasia de Mendoza… pic.twitter.com/QPOuKBuX44 — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) January 2, 2026

También se suma al “León” el ex Racing de Nueva Italia y Cobreloa de Chile, Franco García, extermo por derecha, quien provien de San Martín de Tucumán.

ESTUDIANTES DEBUTA EN LIGA PROFESIONAL

Por primera vez en su historial Estudiantes de Río Cuarto jugará en Liga Profesional, a 40 años de su incursión por los viejos torneos Nacionales. Compartirá la Zona B con Belgrano, y su interzonal será ante Instituto, en ambos casos en Río Cuarto.

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

El debut como visitante, en Victoria contra Tigre, el fin de semana del 25 de enero. Y en su zona también competirá River, al que posiblemente reciba en el Kempes.