La reacción en Estudiantes de Río Cuarto al saber que River será rival en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto sacó el segundo boleto a Liga Profesional y Córdoba vuelve a contar con cuatro equipos en Primera después de 40 años. Y en su zona, competirá con Belgrano y con River, entre otros.

En el fíxture la “Celeste del Imperio” en la Zona B son tres partidos en el recuadro: contra Belgrano, ante Instituto por uno de los Interzonales, y frente a River.

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

Gonzalo Maffini, referente del Estudiantes que subió a Primera, reflejó la expectativa en Río Cuarto por el León jugando contra los grandes. “Vieron el sorteo de la Liga Profesional con el nombre del club ahí. Van a poder programar un partido con River, y ver el escudo de Estudiantes”, se entusiasmó, en el programa De la cancha al living por canal Showsport.

“Hay que disfrutarlo, como nosotros también. Pero también trabajando proque el tiempo de preparación es corto”, apuntó el zaguero central del “Celeste”, en la entrevista que compartió con su compañero de zaga, Juan Antonini.

DÓNDE JUGARÁ ESTUDIANTES CON CON RIVER

Por la fecha 12 del Apertura, que se disputará desde el 22 de marzo, Estudiantes será local de River. Partido que podría tener como sede el estadio Kempes, o La Pedrera en San Luis. En ambos casos, con público visitante.

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

La mudanza sería inevitable, porque el estadio Antonio Candini debe ser reacondicionado para partidos de Primera División de esta envergadura. Jugar en Córdoba es a una distancia mayor, pero asegura una concurrencia del doble de la capacidad de La Pedrera en Villa Mercedes, más cercana a Río Cuarto.

Ante de enfrentar´al “Millo”, Estudiantes también será local de Belgrano, por la fecha 10, el 11 de marzo. Otro encuentro que sería con mudanza para los riocuartenses.